Зеленський подякував Британії за підтримку та розраховує на подальшу допомогу

Володимир Зеленський та Кір Стармер. Фото: Peter Nicholls/Pool via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський подякував Великій Британії за допомогу. Він наголосив, що розраховує на подальшу підтримку.

Про це український лідер заявив на зустрічі з премʼєром Британії Кіром Стармером у суботу, 1 березня.

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"Дуже дякую, пане премʼєр-міністре. Радий бути тут. Справді, я бачив багато людей і хочу подякувати народу Британії за таку велику підтримку з самого початку війни. Дякую вашій команді", — наголосив Зеленський.

Він розповів, що завтра, 2 березня, проведе зустріч з королем Чарльзом III.

За словами глави держави, Україні важливо мати таких стратегічних партнерів як Британія.

"Ми готові до кінця стояти з Україною. Народ Британії відданий Україні: це можна було побачити по тому, як щойно зустріли Зеленського", — зазначив Стармер.

Нагадаємо, у мережі показали, як Стармер зустрів Зеленського на Даунінг-стріт у Лондоні.

Також 2 березня Зеленський візьме участь у саміті європейських лідерів, організованому прем’єр-міністром Британії.