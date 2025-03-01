Зеленський подякував Британії за підтримку та розраховує на подальшу допомогу

Зеленський заявив, що розраховує на підтримку Британії
Президент України Володимир Зеленський подякував Великій Британії за допомогу. Він наголосив, що розраховує на подальшу підтримку.
Про це український лідер заявив на зустрічі з премʼєром Британії Кіром Стармером у суботу, 1 березня.
Підтримка України від Британії
"Дуже дякую, пане премʼєр-міністре. Радий бути тут. Справді, я бачив багато людей і хочу подякувати народу Британії за таку велику підтримку з самого початку війни. Дякую вашій команді", — наголосив Зеленський.
Він розповів, що завтра, 2 березня, проведе зустріч з королем Чарльзом III.
За словами глави держави, Україні важливо мати таких стратегічних партнерів як Британія.
"Ми готові до кінця стояти з Україною. Народ Британії відданий Україні: це можна було побачити по тому, як щойно зустріли Зеленського", — зазначив Стармер.
Нагадаємо, у мережі показали, як Стармер зустрів Зеленського на Даунінг-стріт у Лондоні.
Також 2 березня Зеленський візьме участь у саміті європейських лідерів, організованому прем’єр-міністром Британії.
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