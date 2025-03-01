Зеленский поблагодарил Британию за поддержку и рассчитывает на дальнейшую помощь

Владимир Зеленский и Кир Стармер. Фото: Peter Nicholls/Pool via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Великобританию за помощь. Он подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшую поддержку.

Об этом украинский лидер заявил на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером в субботу, 1 марта.

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Поддержка Украины от Британии

"Большое спасибо, премьер-министр. Рад быть здесь. Действительно, я видел много людей и хочу поблагодарить народ Британии за такую большую поддержку с самого начала войны. Спасибо вашей команде", — подчеркнул Зеленский.

Он рассказал, что завтра, 2 марта, проведет встречу с королем Чарльзом III.

По словам главы государства, Украине важно иметь таких стратегических партнеров как Великобритания.

"Мы готовы до конца стоять с Украиной. Народ Британии предан Украине: это можно было увидеть по тому, как только что встретили Зеленского", — отметил Стармер.

Напомним, в сети показали, как Стармер встретил Зеленского на Даунинг-стрит в Лондоне.

Также 2 марта Зеленский примет участие в саммите европейских лидеров, организованном премьер-министром Великобритании.