Визит Зеленского в Лондон — как британцы встретили лидера Украины

Кир Стармер и Владимир Зеленский во время встречи в Лондоне 1 марта. Фото: Reuters

В субботу, 1 марта, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон. Главу государства британцы встретили аплодисментами.

Об этом стало известно из видео, которое опубликовали в сети.

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Британцы решили выразить поддержку Владимиру Зеленскому и Украине. Люди хлопали и звали лидера государства, когда он прибыл на встречу с Киром Стармером.

На вопрос журналистов о настроении перед встречей, Зеленский дал понять, что настроен положительно. Кир Стармер приветливо встретил украинского Президента, пожав ему руку и обнявшись.

Напомним, премьер Британии отметил, что люди встретили Владимира Зеленского аплодисментами не просто так. Стармер заявил, что таким образом британцы выразили единогласную поддержку Украине.

Владимир Зеленский во время встречи поблагодарил Великобританию за помощь. Он отметил, что Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку от союзника.