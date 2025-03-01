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Британія та Україна підписали угоду про позику на 2,6 млрд фунтів

1 березня 2025 21:18
Аркадій Пастула - Редактор
Британія та Україна підписали угоду про позику на 2,6 млрд фунтів
Володимир Зеленський та Кір Стармер. Фото: Peter Nicholls/Pool via REUTERS
Аркадій Пастула - Редактор

Україна та Велика Британія уклали нову угоду. Йдеться про позику на 2,6 млрд фунта стерлінгів для зміцнення обороноздатності. 

Про це стало відомо за підсумками зустрічі Президента Володимира Зеленського та премʼєра Британії Кіра Стармера у суботу, 1 березня.

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Канцлерка казначейства Великої Британії Рейчел Рівз та міністр фінансів України Сергій Марченко провели онлайн-зустріч для підписання угоди.

Позика у розмірі 2,6 млрд фунта стерлінгів буде виплачена за рахунок заморожених російських активів.

Зазначимо, зустріч Зеленського та Стармера уже завершилася. Прем'єр Британії особисто провів українського лідера.

Нагадаємо, Зеленський висловив подяку Британії за допомогу та зазначив, що сподівається на подальшу підтримку.

Також британці продемонстрували підтримку Зеленському та Україні. Вони аплодували та вітали українського лідера під час його прибуття на зустріч із Стармером.

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