Великобритания и Украина подписали соглашение о займе на 2,6 млрд фунтов

Британия и Украина подписали дороговор о займе на 2,6 млрд фунтов
Украина и Великобритания заключили новое соглашение. Речь идет о займе на 2,6 млрд фунта стерлингов для укрепления обороноспособности.
Об этом стало известно по итогам встречи Президента Владимира Зеленского и премьера Великобритании Кира Стармера в субботу, 1 марта.
Соглашение между Украиной и Британией
Канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз и министр финансов Украины Сергей Марченко провели онлайн-встречу для подписания соглашения.
Займ в размере 2,6 млрд фунта стерлингов будет выплачен за счет замороженных российских активов.
Отметим, встреча Зеленского и Стармера уже завершилась. Премьер Британии лично провел украинского лидера.
Напомним, Зеленский выразил благодарность Британии за помощь и отметил, что надеется на дальнейшую поддержку.
Также британцы продемонстрировали поддержку Зеленскому и Украине. Они аплодировали и приветствовали украинского лидера во время его прибытия на встречу со Стармером.
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