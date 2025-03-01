Великобритания и Украина подписали соглашение о займе на 2,6 млрд фунтов

Владимир Зеленский и Кир Стармер. Фото: Peter Nicholls/Pool via REUTERS

Украина и Великобритания заключили новое соглашение. Речь идет о займе на 2,6 млрд фунта стерлингов для укрепления обороноспособности.

Об этом стало известно по итогам встречи Президента Владимира Зеленского и премьера Великобритании Кира Стармера в субботу, 1 марта.

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Канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз и министр финансов Украины Сергей Марченко провели онлайн-встречу для подписания соглашения.

Займ в размере 2,6 млрд фунта стерлингов будет выплачен за счет замороженных российских активов.

Отметим, встреча Зеленского и Стармера уже завершилась. Премьер Британии лично провел украинского лидера.

Напомним, Зеленский выразил благодарность Британии за помощь и отметил, что надеется на дальнейшую поддержку.

Также британцы продемонстрировали поддержку Зеленскому и Украине. Они аплодировали и приветствовали украинского лидера во время его прибытия на встречу со Стармером.