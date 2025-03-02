Після зустрічі із Зеленським Стармер зателефонував Трампу і Макрону

Стармер зателефонував Трампу і Макрону після прибуття Зеленського
Президент України Володимир Зеленський у суботу, 1 березня, прибув з офіційним візитом до Великої Британії. Там він зустрівся з прем'єр-міністром країни Кіром Стармером, після чого той зателефонував очільнику Білого дому Дональду Трампу та президенту Франції Емманюелю Макрону.
Про це пише PA Media.
Розмова Стармера з Трампом та Макроном
"Кір Стармер поспілкувався з президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Еммануелем Макроном після того, як зустрів Володимира Зеленського на Даунінг-стріт", — йдеться у повідомленні.
Водночас подробиці розмови поки що невідомі.
А видання Financial Times пише, що Стармер у приватній розмові попередить Зеленського та інших лідерів ЄС на саміті в Лондоні, що шлях до миру "має пролягати" через Білий дім.
"Голова уряду ввічливо дасть їм зрозуміти, що в місті ведуться лише одні переговори — і це переговори президента Трампа", — зазначається у матеріалі.
А за словами людей, поінформованих щодо телефонних розмов з лідерами, Стармер закликав Трампа і Зеленського завершити угоду про мінерали попри суперечки в Овальному кабінеті.
Нагадаємо, сьогодні у Лондоні відбудеться саміт щодо України, на якому обговорять постійну військову підтримку та досягнення сталого миру.
Під час прибуття Зеленського до Лондона британці плескали йому, висловлюючи підтримку таким чином.
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