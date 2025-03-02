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Стармер зателефонував Трампу і Макрону після прибуття Зеленського

2 березня 2025 08:45
Євгенія Брюховецька - редактор
Після зустрічі із Зеленським Стармер зателефонував Трампу і Макрону
Володимир Зеленський та Кір Стармер. Фото: ОП
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 1 березня, прибув з офіційним візитом до Великої Британії. Там він зустрівся з прем'єр-міністром країни Кіром Стармером, після чого той зателефонував очільнику Білого дому Дональду Трампу та президенту Франції Емманюелю Макрону.

Про це пише PA Media.

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Розмова Стармера з Трампом та Макроном

"Кір Стармер поспілкувався з президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Еммануелем Макроном після того, як зустрів Володимира Зеленського на Даунінг-стріт", — йдеться у повідомленні.

Водночас подробиці розмови поки що невідомі.

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Скриншот допису PA Media

А видання Financial Times пише, що Стармер у приватній розмові попередить Зеленського та інших лідерів ЄС на саміті в Лондоні, що шлях до миру "має пролягати" через Білий дім.

"Голова уряду ввічливо дасть їм зрозуміти, що в місті ведуться лише одні переговори — і це переговори президента Трампа", — зазначається у матеріалі.

А за словами людей, поінформованих щодо телефонних розмов з лідерами, Стармер закликав Трампа і Зеленського завершити угоду про мінерали попри суперечки в Овальному кабінеті.

Нагадаємо, сьогодні у Лондоні відбудеться саміт щодо України, на якому обговорять постійну військову підтримку та досягнення сталого миру.

Під час прибуття Зеленського до Лондона британці плескали йому, висловлюючи підтримку таким чином.

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