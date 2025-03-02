Волц заявив, що Зеленський — "неправильний президент" та пояснив

Радник президента США Майк Волц. Фото: Nationak Herald

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц зробив заяву на тлі суперечок президента США Дональда Трампа та віцепрезидента Джей ді Венса з Президентом України Володимиром Зеленським. Він назвав українського лідера "неправильним президентом" для вирішення конфлікту з Росією.

Про це Волц сказав в інтерв'ю Fox News.

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За словами Волца, після того, як представників ЗМІ попросили залишити Овальний кабінет, адміністрація Трампа порадила припинити переговори із Зеленським, оскільки "після тієї образи" американська сторона не бачила шляху, "як рухатися далі".

Тоді держсекретар США Марко Рубіо сказав президенту України, що "час не на його боці" і що "американська допомога не є нескінченною".

На думку Волца, незрозуміло, чи "справді Зеленський хоче зупинити бойові дії". Він вважає, що український лідер був "одягнений не так, щоб вирішувати такі питання".

"Це був неправильний підхід, неправильний час в історії і, безумовно, неправильний президент, який намагався зробити подібні речі", — додав радник.

Зазначимо, що це думка лише наближених до Трампа посадовців. Вся Європа і велика кількість знаменитостей, а також народ США, навпаки, підтримали Зеленського після суперечок у Білому домі.

Нагадаємо, суперечки у Білому домі розпочалися тому, що Трамп розкритикував Зеленського через його зовнішній вигляд. Він запитав, чи має український президент костюм.

Також Трамп і Венс дорікнули Зеленському, що той нібито "не дякує США" за допомогу. Однак CNN порахували, що лише у соціальних мережах президент України дякував 33 рази з початку повномасштабного вторгнення.