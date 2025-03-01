Американський ветеран розкритикував Трампа та Венса

Ветеран США. Фото: скриншот з відео

Американський ветеран емоційно відреагував на вчорашні суперечки президента США Дональда Трампа та віцепрезидента Джей ді Венса з українським лідером Володимиром Зеленським. Його обурило, що в той час, коли президент України приїхав до Білого дому за гарантіями безпеки, адміністрація США критикує його через зовнішній вигляд.

Відповідне відео він оприлюднив у соцмережі TikTok.

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"Ця людина бореться за свою країну. На суверенну державу напали. Його народ гине, а цей покидьок говорить про його костюм. Я ненавиджу цю кляту країну", — сказав чоловік.

Колишній військовий поділився, що ніколи в житті не почувався так, як зараз. Він наголосив, що йому байдуже, що носить Зеленський, бо ця людина поважала кожного світового лідера, а з ним так погано поводяться.

"А ви клоуни, хочете так з ним поводитись, коли він приїде сюди. А потім говорити з ним, як з лайном і виганяти з Білого дому. Ви, б*сові ганебні виродки", — додав ветеран.

Він зазначив, що не вірить тому, що побачив у Білому домі.

Нагадаємо, Трамп розкритикував Зеленського через те, що той не в костюмі та запитав, чи має він його. Український президент відповів, що носитиме костюм після завершення війни в Україні.

Також Трамп і Венс дорікнули Зеленському, що він "недостатньо вдячний" США. Однак CNN порахувало, що лише в соціальних мережах український лідер публічно висловлював вдячність США 33 рази.