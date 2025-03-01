Американский ветеран раскритиковал Трампа и Вэнса

Ветеран США. Фото: скриншот видео

Американский ветеран эмоционально отреагировал на вчерашние споры президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей ди Вэнса с украинским лидером Владимиром Зеленским. Его возмутило, что в то время, когда президент Украины приехал в Белый дом за гарантиями безопасности, администрация США критикует его из-за внешнего вида.

Соответствующее видео он обнародовал в соцсети TikTok.

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Реакция ветерана на поведение администрации США

"Этот человек борется за свою страну. На суверенное государство напали. Его народ погибает, а этот подонок говорит о его костюме. Я ненавижу эту проклятую страну", — сказал мужчина.

Бывший военный поделился, что никогда в жизни не чувствовал себя так, как сейчас. Он подчеркнул, что ему безразлично, что носит Зеленский, потому что этот человек уважал каждого мирового лидера, а с ним так плохо обращаются.

"А вы, клоуны, хотите так с ним обращаться, когда он приехал сюда. А потом говорить с ним, как с дерьмом и выгонять из Белого дома. Вы ч*ртовы позорные ублюдки", — добавил ветеран.

Он отметил, что не верит тому, что увидел в Белом доме.

Напомним, Трамп раскритиковал Зеленского за то, что тот не в костюме, и спросил, есть ли ону него. Украинский президент ответил, что будет носить костюм после завершения войны в Украине.

Также Трамп и Вэнс упрекнули Зеленского, что он "недостаточно благодарен" США. Однако CNN посчитало, что только в социальных сетях украинский лидер публично выражал благодарность США 33 раза.