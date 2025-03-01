Сварка Трампа із Зеленським — президента США розлютив зовнішній вигляд українського лідера

Трамп розлютився на Зеленського ще до суперечки — яка причина
Перед тим, як розпочалася публічна суперечка в Овальному кабінеті Білого дому між президентом США Дональдом Трампом і главою української держави Володимиром Зеленським, американський лідер вже був розлючений.
Про це повідомляє Axios.
Що розлютило Трампа
Джерела медіа повідомляють, що Трампу не сподобався зовнішній вигляд українського президента.
Команда американського лідера заздалегідь просила Зеленського не з’являтися у військовій формі, однак він приїхав до Білого дому в чорному вбранні з національною символікою, але без офіційного костюма.
"Він сьогодні весь одягнений", — зауважив Трамп, потиснувши руку Зеленському біля входу в Західне крило.
Нагадаємо, 28 лютого Президент України Володимир Зеленський відвідав США, де між ним, главою Білого дому Дональдом Трампом, а також членами його адміністрації виникла конфліктна ситуація. Зеленський був змушений покинути Сполучені Штати.
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