Сварка Трампа із Зеленським — президента США розлютив зовнішній вигляд українського лідера

Президент України Володимир Зеленський та глава Білого дому Дональд Трамп. Фото: Jim Lo Scalzo/Shutterstock

Перед тим, як розпочалася публічна суперечка в Овальному кабінеті Білого дому між президентом США Дональдом Трампом і главою української держави Володимиром Зеленським, американський лідер вже був розлючений.

Про це повідомляє Axios.

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Джерела медіа повідомляють, що Трампу не сподобався зовнішній вигляд українського президента.

Команда американського лідера заздалегідь просила Зеленського не з’являтися у військовій формі, однак він приїхав до Білого дому в чорному вбранні з національною символікою, але без офіційного костюма.

"Він сьогодні весь одягнений", — зауважив Трамп, потиснувши руку Зеленському біля входу в Західне крило.

Нагадаємо, 28 лютого Президент України Володимир Зеленський відвідав США, де між ним, главою Білого дому Дональдом Трампом, а також членами його адміністрації виникла конфліктна ситуація. Зеленський був змушений покинути Сполучені Штати.