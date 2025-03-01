Ссора Трампа с Зеленским — президента США разозлил внешний вид украинского лидера

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Дональд Трамп. Фото: Jim Lo Scalzo/Shutterstock

Перед тем, как начался публичный спор в Овальном кабинете Белого дома между президентом США Дональдом Трампом и главой украинского государства Владимиром Зеленским, американский лидер уже был разъярен.

Об этом сообщает Axios.

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Источники медиа сообщают, что Трампу не понравился внешний вид украинского президента.

Команда американского лидера заранее просила Зеленского не появляться в военной форме, однако он приехал в Белый дом в черном наряде с национальной символикой, но без официального костюма.

"Он сегодня весь одет", — отметил Трамп, пожав руку Зеленскому у входа в Западное крыло.

Напомним, 28 февраля Президент Украины Владимир Зеленский посетил США, где между ним, главой Белого дома Дональдом Трампом, а также членами его администрации, возникла конфликтная ситуация. Зеленский был вынужден покинуть Соединенные Штаты.