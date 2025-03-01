Ссора Трампа с Зеленским — президента США разозлил внешний вид украинского лидера

Трамп разозлился на Зеленского еще до спора — какая причина
Перед тем, как начался публичный спор в Овальном кабинете Белого дома между президентом США Дональдом Трампом и главой украинского государства Владимиром Зеленским, американский лидер уже был разъярен.
Об этом сообщает Axios.
Что разозлило Трампа
Источники медиа сообщают, что Трампу не понравился внешний вид украинского президента.
Команда американского лидера заранее просила Зеленского не появляться в военной форме, однако он приехал в Белый дом в черном наряде с национальной символикой, но без официального костюма.
"Он сегодня весь одет", — отметил Трамп, пожав руку Зеленскому у входа в Западное крыло.
Напомним, 28 февраля Президент Украины Владимир Зеленский посетил США, где между ним, главой Белого дома Дональдом Трампом, а также членами его администрации, возникла конфликтная ситуация. Зеленский был вынужден покинуть Соединенные Штаты.
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