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Зеленський покинув США та летить до Лондона — що відомо

1 березня 2025 09:10
Анастасія Постоєнко - Редактор
Президентський літак покинув США та прямує до Лондона
Володимир Зеленський сідає в літак. Фото ілюстративне: REUTERS/Emilija Jefremova
Анастасія Постоєнко - Редактор

Станом на зараз президентський борт Володимира Зеленського уже три години перебуває в повітрі після вильоту зі Сполучених Штатів. Літак прямує до Лондона, де, ймовірно, відбудуться важливі дипломатичні зустрічі або переговори.

Про це зазначив народний депутат України Ярослав Железняк

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Карта польоту. Фото: скриншот

Ймовірно, цей візит може стосуватися обговорення питань міжнародної безпеки, подальшої підтримки України, а також координації між союзниками щодо глобальних викликів.

Нагадаємо, стало відомо, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер переговорив з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом стосовно підтримки України. Відомо, що у Лондоні в неділю, 2 березня, має відбутися саміт за участі світових лідерів. 

Нещодавно Кір Стармер дав відповідь, чи готова Велика Британія ввести війська в Україну. 

Володимир Зеленський США літак Лондон
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