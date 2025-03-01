Президентський літак покинув США та прямує до Лондона

Володимир Зеленський сідає в літак. Фото ілюстративне: REUTERS/Emilija Jefremova

Станом на зараз президентський борт Володимира Зеленського уже три години перебуває в повітрі після вильоту зі Сполучених Штатів. Літак прямує до Лондона, де, ймовірно, відбудуться важливі дипломатичні зустрічі або переговори.

Про це зазначив народний депутат України Ярослав Железняк.

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Карта польоту. Фото: скриншот

Ймовірно, цей візит може стосуватися обговорення питань міжнародної безпеки, подальшої підтримки України, а також координації між союзниками щодо глобальних викликів.

Нагадаємо, стало відомо, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер переговорив з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом стосовно підтримки України. Відомо, що у Лондоні в неділю, 2 березня, має відбутися саміт за участі світових лідерів.

Нещодавно Кір Стармер дав відповідь, чи готова Велика Британія ввести війська в Україну.