Президентський літак покинув США та прямує до Лондона

Зеленський покинув США та летить до Лондона — що відомо
Станом на зараз президентський борт Володимира Зеленського уже три години перебуває в повітрі після вильоту зі Сполучених Штатів. Літак прямує до Лондона, де, ймовірно, відбудуться важливі дипломатичні зустрічі або переговори.
Про це зазначив народний депутат України Ярослав Железняк.
Зеленський летить до Великої Британії
Ймовірно, цей візит може стосуватися обговорення питань міжнародної безпеки, подальшої підтримки України, а також координації між союзниками щодо глобальних викликів.
Нагадаємо, стало відомо, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер переговорив з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом стосовно підтримки України. Відомо, що у Лондоні в неділю, 2 березня, має відбутися саміт за участі світових лідерів.
Нещодавно Кір Стармер дав відповідь, чи готова Велика Британія ввести війська в Україну.
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