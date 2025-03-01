Президентский самолет покинул США и направляется в Лондон

Владимир Зеленский садится в самолет. Фото иллюстративное: REUTERS/Emilija Jefremova

По состоянию на сейчас президентский борт Владимира Зеленского уже три часа находится в воздухе после вылета из Соединенных Штатов. Самолет направляется в Лондон, где, вероятно, состоятся важные дипломатические встречи или переговоры.

Об этом отметил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

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Карта полета. Фото: скриншот

Вероятно, этот визит может касаться обсуждения вопросов международной безопасности, дальнейшей поддержки Украины, а также координации между союзниками по глобальным вызовам.

Напомним, стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер переговорил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом относительно поддержки Украины. Известно, что в Лондоне в воскресенье, 2 марта, должен состояться саммит с участием мировых лидеров.

Недавно Кир Стармер дал ответ, готова ли Великобритания ввести войска в Украину.