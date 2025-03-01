Кір Стармер обговорив з Ердоганом підтримку України

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер. Фото: Carl Court/Pool via REUTERS

Вчора, 28 лютого, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Під час бесіди сторони обговорили питання міжнародної безпеки, підтримки України та майбутнього саміту лідерів у Лондоні.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Великої Британії.

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Стармер поділився враженнями від свого нещодавнього візиту до США, наголосивши на важливості співпраці з міжнародними партнерами задля зміцнення європейської безпеки. У контексті війни в Україні британський прем'єр підтвердив, що Лондон продовжить надавати Києву необхідну допомогу для стримування російської агресії.

Також Стармер представив Ердогану свої цілі на майбутньому саміті лідерів, який відбудеться в Лондоні у неділю, та висловив сподівання на участь у заході міністра закордонних справ Туреччини. Лідери погодилися підтримувати подальший зв’язок і співпрацю з ключових питань міжнародної політики.

Нагадаємо, нещодавно Кір Стармер відповів щодо можливості введення миротворців в Україну.

Також британський прем'єр зробив заяву щодо того, як США можуть гарантувати Україні мир.