Велика Британія готова надати миротворців задля забезпечення миру в Україні, заявив прем'єр Кір Стармер

Чи готова Велика Британія надати миротворців — Стармер відповів
У Вашингтоні, округ Колумбія, президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер проводять спільну пресконференцію після переговорів у Білому домі. На ній Кір Стармер висловився щодо можливості залучання миротворців в Україні.
Пряму трансляцію можна переглянути в етері Новини.LIVE.
Чи залучить Велика Британія своїх миротворців
На пресконференції прем’єр-міністр Великої Британії заявив, що укладення миру святкуватимуть як у США, так і в Україні. Проте задля його забезпечення його країна готова надати миротворців.
"Британські війська готові увійти на територію України та підняти авіацію в небо для забезпечення мирної угоди", — зазначив Стармер.
Нагадаємо, також Дональд Трамп анонсував зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. Розмова відбудеться у Вашингтоні 28 лютого.
Крім того, Президент США заявив, що не буде надавати Україні гарантії безпеки. Дональд Трамп вважає, що це має зробити Європа.
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