Велика Британія готова надати миротворців задля забезпечення миру в Україні, заявив прем'єр Кір Стармер

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Фото: Reuters

У Вашингтоні, округ Колумбія, президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер проводять спільну пресконференцію після переговорів у Білому домі. На ній Кір Стармер висловився щодо можливості залучання миротворців в Україні.

Пряму трансляцію можна переглянути в етері Новини.LIVE.

Читайте також:

Чи залучить Велика Британія своїх миротворців

На пресконференції прем’єр-міністр Великої Британії заявив, що укладення миру святкуватимуть як у США, так і в Україні. Проте задля його забезпечення його країна готова надати миротворців.

"Британські війська готові увійти на територію України та підняти авіацію в небо для забезпечення мирної угоди", — зазначив Стармер.

Нагадаємо, також Дональд Трамп анонсував зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. Розмова відбудеться у Вашингтоні 28 лютого.

Крім того, Президент США заявив, що не буде надавати Україні гарантії безпеки. Дональд Трамп вважає, що це має зробити Європа.