Трамп не хоче надавати Україні гарантії безпеки

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот

Президент США Дональд Трамп заявив, що не буде надавати Україні гарантії безпеки. Він зазначив, що це має зробити Європа.

Про це Дональд Трамп заявив під час пресконференції у середу, 26 лютого.

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"Я не буду надавати гарантії безпеки, нехай Європа робить це. Це в їхніх інтересах, це їхній сусід. Але ми докладемо зусиль для того, щоб усе пройшло як треба. Ми будемо залишатися партнерами України, нам потрібні рідкоземельні метали, а їх у них багато", — сказав президент США.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський раніше повідомляв про те, що вогонь не припинять без гарантій безпеки. Він наголосив, що війна не має початись знову.

Також перша леді України Олена Зеленська заявила, що Володимир Зеленський піде з посади тоді, коли знатиме, що Україна в безпеці. Вона наголосила, що потрібні гарантії миру.