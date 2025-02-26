Війна в Україні — Зеленський прокоментував ідею припинення вогню

Зеленський заявив, що припинення вогню без гарантій не буде
Президент України заявив, що припинення вогню без гарантій безпеки не буде. Він наголосив, що війна не має початись знову.
Про це глава держави Володимир Зеленський сказав на брифінгу у середу, 26 лютого.
Зеленський прокоментував можливість припинення вогню
Президент заявив, що Україні потрібні серйозні гарантії безпеки. Тільки після цього можливе припинення вогню.
"Не буде просто ceasefire, а в України немає гарантій безпеки. Так не буде. Буде тільки закінчення війни таким чином, щоб ми знали, що завтра вона не почнеться", — наголосив Зеленський.
Нагадаємо, Володимиру Зеленському заявив, що йому запропонували здійснити візит у США 28 лютого. Наразі команди обох країн працюють над цим.
Глава держави також зазначив, що в угоді про ресурси зі США Україна не погодиться навіть на мінімальні боргові зобов'язання. На його думку, така умова була б не правильною.
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