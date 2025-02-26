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Зеленський заявив, що припинення вогню без гарантій не буде

26 лютого 2025 16:42
Ольга Антоновська - редактор
Війна в Україні — Зеленський прокоментував ідею припинення вогню
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Ольга Антоновська - редактор

Президент України заявив, що припинення вогню без гарантій безпеки не буде. Він наголосив, що війна не має початись знову.

Про це глава держави Володимир Зеленський сказав на брифінгу у середу, 26 лютого.

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Президент заявив, що Україні потрібні серйозні гарантії безпеки. Тільки після цього можливе припинення вогню.

"Не буде просто ceasefire, а в України немає гарантій безпеки. Так не буде. Буде тільки закінчення війни таким чином, щоб ми знали, що завтра вона не почнеться", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Володимиру Зеленському заявив, що йому запропонували здійснити візит у США 28 лютого. Наразі команди обох країн працюють над цим.

Глава держави також зазначив, що в угоді про ресурси зі США Україна не погодиться навіть на мінімальні боргові зобов'язання. На його думку, така умова була б не правильною.

Володимир Зеленський безпека війна в Україні війна мирні переговори
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