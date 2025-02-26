Візит Зеленського у США — чи узгоджена дата

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Главі держави Володимиру Зеленському запропонували відвідати Вашингтон у п'ятницю, 28 лютого. Разом з тим, дата ще не узгоджена.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу у середу, 26 лютого.

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Глава держави зазначив, що українська та американська сторони працюють над організацією зустрічі. За його словами, точна дата наразі не узгоджена.

"Візит мені запропонували, але я хочу отримати (Інформацію про те. — Ред.) який формат, коли. Так, там робоча є дата — те, що сказав Президент США, тобто п'ятниця. Офіси на зв'язку", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Президент України Володимир Зеленський може відвідати США вже цього тижня. Ймовірно, тоді ж відбудеться підписання угоди щодо рідкісноземельних металів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що переговори зі США про корисні копалини завершились. За його словами, Штати погодились на ключову вимогу нашої держави.