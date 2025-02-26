Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський відповів, чи узгоджена дата візиту в США arrow

Зеленський відповів, чи узгоджена дата візиту в США

26 лютого 2025 16:10
Ольга Антоновська - редактор
Візит Зеленського у США — чи узгоджена дата
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Ольга Антоновська - редактор

Главі держави Володимиру Зеленському запропонували відвідати Вашингтон у п'ятницю, 28 лютого. Разом з тим, дата ще не узгоджена.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу у середу, 26 лютого.

Читайте також:

Коли відбудеться візит Зеленського у США

Глава держави зазначив, що українська та американська сторони працюють над організацією зустрічі. За його словами, точна дата наразі не узгоджена.

"Візит мені запропонували, але я хочу отримати (Інформацію про те. — Ред.) який формат, коли. Так, там робоча є дата — те, що сказав Президент США, тобто п'ятниця. Офіси на зв'язку", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Президент України Володимир Зеленський може відвідати США вже цього тижня. Ймовірно, тоді ж відбудеться підписання угоди щодо рідкісноземельних металів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що переговори зі США про корисні копалини завершились. За його словами, Штати погодились на ключову вимогу нашої держави.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп угода візит
Реклама
Реклама
Реклама