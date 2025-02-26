Легітимність Зеленського та Верховної Ради — нове опитування Socis показало, що думають українці

Опитування показало, скільки українців вважають владу легітимною
Більшість українців вважають чинну владу легітимною. Хоча питання проведення виборів під час воєнного стану залишається дискусійним.
Про це свідчать результати лютневого опитування Socis, передає NV.
Результати опитування
Респондентам запропонували відповісти на запитання: згідно Конституції, повноваження президента України і Верховної Ради закінчилися в минулому році, але закон не дозволяє проводити вибори під час воєнного стану, як ви вважаєте, президент і Верховна Рада сьогодні легітимні (законні) чи ні?
На що 61,3% учасників опитування відповіли "так", тоді як 30,5% висловили протилежну думку.
Також 63,3% українців виступають проти виборів до завершення воєнного стану. Водночас 28,9% підтримують проведення і президентських, і парламентських виборів, ще 3,1% вважають за необхідне обрати лише новий склад Верховної Ради, а 0,7% — лише президента.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила постанову, яка підтверджує легітимність чинного Президента України Володимира Зеленського. Водночас сам глава держави заявив, що готовий залишити свій пост заради миру в Україні.
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