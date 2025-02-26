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Опитування показало, скільки українців вважають владу легітимною

26 лютого 2025 15:22
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Легітимність Зеленського та Верховної Ради — нове опитування Socis показало, що думають українці
Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Більшість українців вважають чинну владу легітимною. Хоча питання проведення виборів під час воєнного стану залишається дискусійним.

Про це свідчать результати лютневого опитування Socis, передає NV.

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Результати опитування

Респондентам запропонували відповісти на запитання: згідно Конституції, повноваження президента України і Верховної Ради закінчилися в минулому році, але закон не дозволяє проводити вибори під час воєнного стану, як ви вважаєте, президент і Верховна Рада сьогодні легітимні (законні) чи ні?

На що 61,3% учасників опитування відповіли "так", тоді як 30,5% висловили протилежну думку.

Легітимність Зеленського
Більшість українців вважають чинну владу легітимною. Фото: Socis

Також 63,3% українців виступають проти виборів до завершення воєнного стану. Водночас 28,9% підтримують проведення і президентських, і парламентських виборів, ще 3,1% вважають за необхідне обрати лише новий склад Верховної Ради, а 0,7% — лише президента.

Легітимність Верховної Ради
Більшість українців виступають проти виборів до завершення воєнного стану. Фото: Socis 

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила постанову, яка підтверджує легітимність чинного Президента України Володимира Зеленського. Водночас сам глава держави заявив, що готовий залишити свій пост заради миру в Україні.

Володимир Зеленський Верховна Рада українці опитування соцопитування
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