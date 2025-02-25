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Верховна Рада ухвалила постанову про вибори після війни

25 лютого 2025 11:24
Анастасія Постоєнко - Редактор
Верховна Рада України ухвалив постанову про демократію та вибори
Депутати у Верховній Раді. Фото: Верховна Рада України
Анастасія Постоєнко - Редактор

Після невдалої спроби напередодні Верховна Рада України сьогодні, 25 лютого, ухвалила постанову №13041 "Про підтримку демократії в Україні в умовах агресії РФ". Документ підтримали 268 народних депутатів, офіційно закріпивши позицію парламенту щодо збереження демократичних принципів у державі та майбутніх виборів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

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У постанові наголошується, що відповідальність за неможливість проведення вільних і прозорих виборів в Україні несе російський президент Володимир Путін. Через повномасштабну війну та запроваджений воєнний стан організація виборчого процесу наразі суперечить Конституції України. Водночас Верховна Рада зазначає, що українці єдині в тому, що вибори мають відбутися після завершення війни.

Документ також підтверджує легітимність чинного Президента України Володимира Зеленського, наголошуючи, що він був обраний на демократичних виборах і має виконувати свої повноваження до моменту вступу на пост нового президента відповідно до Конституції України.

Парламент підкреслив, що тільки після встановлення стабільного миру в Україні будуть проведені президентські вибори відповідно до всіх міжнародних виборчих стандартів.

"ВРУ закликає міжнародне співтовариство об’єднати зусилля з метою досягнення спільної перемоги, припинення збройної агресії РФ проти України і встановлення всеохоплюючого, справедливого і сталого миру для України. Лише встановлення всеохоплюючого, справедливого і сталого миру для України дасть змогу відновити нормальне життя в державі, невід’ємною частиною якого буде проведення виборів відповідно до Конституції та законів України, з дотриманням усіх міжнародних стандартів правової демократичної держави", — йдеться у дописі Железняка. 

Нагадаємо, вчора, 24 лютого, у Верховній Раді не змогли проголосувати за цю постанову.

Сам Володимир Зеленський висловився щодо того, чи можливо зараз в Україні провести вибори та чи готовий він покинути пост президента. 

Володимир Путін в інтерв'ю пропагандисту заявив, що не проти кандидатури Зеленського на пості президента, бо вважає, що це "розкладає режим" в Україні.

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