Верховная Рада Украины приняла постановление о демократии и выборах

Верховная Рада приняла постановление о выборах после войны
После неудачной попытки накануне Верховная Рада Украины сегодня, 25 февраля, приняла постановление №13041 "О поддержке демократии в Украине в условиях агрессии РФ". Документ поддержали 268 народных депутатов, официально закрепив позицию парламента по сохранению демократических принципов в государстве и предстоящих выборов.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
Когда в Украине будут президентские выборы
В постановлении отмечается, что ответственность за невозможность проведения свободных и прозрачных выборов в Украине несет российский президент Владимир Путин. Из-за полномасштабной войны и введенного военного положения организация избирательного процесса сейчас противоречит Конституции Украины. В то же время Верховная Рада отмечает, что украинцы едины в том, что выборы должны состояться после завершения войны.
Документ также подтверждает легитимность действующего Президента Украины Владимира Зеленского, подчеркивая, что он был избран на демократических выборах и должен выполнять свои полномочия до момента вступления на пост нового президента в соответствии с Конституцией Украины.
Парламент подчеркнул, что только после установления стабильного мира в Украине будут проведены президентские выборы в соответствии со всеми международными избирательными стандартами.
"ВРУ призывает международное сообщество объединить усилия с целью достижения общей победы, прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины и установления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины. Только установление всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины позволит восстановить нормальную жизнь в государстве, неотъемлемой частью которого будет проведение выборов в соответствии с Конституцией и законами Украины, с соблюдением всех международных стандартов правового демократического государства", — говорится в заметке Железняка.
Напомним, вчера, 24 февраля, в Верховной Раде не смогли проголосовать за данное постановление.
Сам Владимир Зеленский высказался относительно того, возможно ли сейчас в Украине провести выборы и готов ли он покинуть пост президента.
Владимир Путин в интервью пропагандисту заявил, что не против кандидатуры Зеленского на посту президента, потому что считает, что это "разлагает режим" в Украине.
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