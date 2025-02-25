Верховная Рада Украины приняла постановление о демократии и выборах

Депутаты в Верховной Раде. Фото: Верховная Рада Украины

После неудачной попытки накануне Верховная Рада Украины сегодня, 25 февраля, приняла постановление №13041 "О поддержке демократии в Украине в условиях агрессии РФ". Документ поддержали 268 народных депутатов, официально закрепив позицию парламента по сохранению демократических принципов в государстве и предстоящих выборов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

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В постановлении отмечается, что ответственность за невозможность проведения свободных и прозрачных выборов в Украине несет российский президент Владимир Путин. Из-за полномасштабной войны и введенного военного положения организация избирательного процесса сейчас противоречит Конституции Украины. В то же время Верховная Рада отмечает, что украинцы едины в том, что выборы должны состояться после завершения войны.

Документ также подтверждает легитимность действующего Президента Украины Владимира Зеленского, подчеркивая, что он был избран на демократических выборах и должен выполнять свои полномочия до момента вступления на пост нового президента в соответствии с Конституцией Украины.

Парламент подчеркнул, что только после установления стабильного мира в Украине будут проведены президентские выборы в соответствии со всеми международными избирательными стандартами.

"ВРУ призывает международное сообщество объединить усилия с целью достижения общей победы, прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины и установления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины. Только установление всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины позволит восстановить нормальную жизнь в государстве, неотъемлемой частью которого будет проведение выборов в соответствии с Конституцией и законами Украины, с соблюдением всех международных стандартов правового демократического государства", — говорится в заметке Железняка.

Напомним, вчера, 24 февраля, в Верховной Раде не смогли проголосовать за данное постановление.

Сам Владимир Зеленский высказался относительно того, возможно ли сейчас в Украине провести выборы и готов ли он покинуть пост президента.

Владимир Путин в интервью пропагандисту заявил, что не против кандидатуры Зеленского на посту президента, потому что считает, что это "разлагает режим" в Украине.