Путін назвав Зеленського токсичним і заговорив про переговори

Президент Росії Володимир Путін. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що президент України Володимир Зеленський є "токсичною фігурою" для країни, та "загнав себе у глухий кут", заборонивши переговори з РФ. За словами Путіна, Зеленський уникає переговорного процесу, оскільки йому довелося б скасувати воєнний стан і готуватися до виборів, на яких він, на думку Кремля, не має шансів на перемогу.

Про це Володимир Путін заявив в інтерв'ю 24 лютого російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

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Путін також висловив думку, що Росія "зацікавлена" у тому, щоб Зеленський залишався при владі, оскільки це "розкладає режим". Він наголосив на падінні рейтингу українського президента, заявивши, що той значно поступається у популярності Валерію Залужному.

Росія, США та "мирна група"

За словами Путіна, Росія поки що не обговорювала конфлікт в Україні з Вашингтоном, адже між країнами немає довіри. Він стверджує, що Москва працює над цим у Саудівській Аравії, але висловив невдоволення європейською участю в можливих переговорах. Путін також згадав про можливу "групу миру" щодо України, яка нібито має зібратися в Нью-Йорку.

Путін прокоментував земельну угоду між США та Україною

Диктатор прокоментував співпрацю між США та Україною щодо використання надр, заявивши, що це "не справа Росії". Водночас він запропонував американцям спільну роботу в сфері рідкісноземельних металів, наголосивши, що Росія має значно більші ресурси, ніж Україна, і готова залучати іноземних партнерів до розробки родовищ в окупованих територіях.

Крім того, Путін підтримав ідею Дональда Трампа скоротити військові бюджети на 50%, заявивши, що це могло б призвести до аналогічного подальшого скорочення витрат і з боку Китаю.

Нагадаємо, Дональд Трамп висловився щодо видобутку рідкісноземельних корисних копалин в Росії.

Аналітики Інституту дослідження війни проаналізували, що Росія дедалі більше залежить від допомоги з боку Ірану та КНДР.