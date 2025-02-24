Трамп і Путін майже одночасно сказали про видобуток рідкоземельних металів у Росії

Дональд Трамп і Володимир Путін. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін практично одночасно стали говорити про видобуток рідкісноземельних металів у Росії. Зокрема, американський лідер заявив про це під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Білому домі, а глава Кремля під час свого інтерв'ю.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на трансляцію Білого дому та інформаційний ресурс "СМОТРИ".

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За словами Дональда Трампа, США зацікавлені у "величезних запасах" рідкісноземельних металів РФ та інших "дуже цінних ресурсах", якими володіє країна.

"У них є дуже цінні речі, які ми можемо використовувати, і у нас є речі, які вони могли б використовувати, було б дуже добре, якби ми могли зробити це", — сказав Трамп.

Менш ніж за годину, російський диктатор заявив про готовність запропонувати Сполученим Штатам роботу в цьому напрямку.

"Ми, до речі кажучи, готові були б запропонувати і американським нашим партнерам, коли я кажу "партнери", маю на увазі адміністративні, і урядові структури, і компанії, якби вони проявили інтерес до нас у спільній роботі. У нас, безумовно, на порядок, я хочу це підкреслити, на порядок більше ресурсів подібного роду, ніж в Україні", — сказав Путін.

Нагадаємо, що під час прес-конференції в Білому домі Трамп відмовився називати главу Кремля Путіна "диктатором". Він пояснив це тим, що "не вживає такі слова легковажно".

Також Трамп висловився з приводу повернення Україні окупованих територій Росії. Американський президент допустив територіальні поступки Росії.