Трамп и Путин почти одновременно сказали о добыче редкоземельных металлов в России

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин практически одновременно стали говорить про добычу редкоземельных металлов в России. В частности, американский лидер заявил об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Белом доме, а глава Кремля в ходе своего интервью.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома и информационный ресурс "СМОТРИ".

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По словам Дональда Трампа, США заинтересованы в "огромных запасах" редкоземельных металлов РФ и других "очень ценных ресурсах", которыми располагает страна.

"У них есть очень ценные вещи, которые мы можем использовать, и у нас есть вещи, которые они могли бы использовать, было бы очень хорошо, если бы мы могли сделать это", — сказал Трамп.

Менее чем через час, российский диктатор заявил о готовности предложить Соединенным Штатам работу в этом направлении.

"Мы, кстати говоря, готовы были бы предложить и американским нашим партнёрам, когда я говорю "партнёры", имею в виду административные, и правительственные структуры, и компании, если бы они проявили интерес к нам в совместной работе. У нас, безусловно, на порядок, я хочу это подчеркнуть, на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине", — сказал Путин.

Напомним, что в ходе пресс-конференции в Белом доме Трамп отказался называть главу Кремля Путина "диктатором". Он объяснил это тем, что "не употребляет такие слова легкомысленно".

Также Трамп высказался по поводу возвращения Украине оккупированных территорий России. Американский президент допустил территориальные уступки России.