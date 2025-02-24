Трамп сделал заявление относительно уступок Украины в территориях

Трамп высказался относительно территориальных уступок России
Президент США Дональд Трамп в понедельник, 24 февраля, высказался относительно возвращения Украине оккупированных территорий. Он допустил территориальные уступки России.
Об этом он сказал во время пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в овальном кабинете в Белом Доме.
Деоккупация Украины
Журналист задал вопрос Трампу относительно того, должна ли, по его мнению, Украина уступить России территории.
"Посмотрим", — ответил он.
Также американский президент добавил, что надеется на то, что Украина сможет вернуть часть своей земли.
Напомним, сегодня Трамп на своей странице в соцсети TruthSocial сообщил, что имеет "серьезные переговоры" с главой Кремля Владимиром Путиным.
Также он анонсировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским для подписания соглашения о полезных ископаемых.
Ранее Bloomberg писало, что это соглашение обяжет США обеспечить суверенитет Украины и длительный мир после завершения войны.
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