Трамп зробив заяви щодо економічної угоди та завершення війни

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні може закінчитися за лічені тижні. При цьому Вашингтон вже готовий підписати економічну угоду з Києвом.

Про це Трамп заявив на пресконференції в Білому домі після перемовин із президентом Франції Емманюелем Макроном, передають Новини.LIVE.

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Трамп також заявив, що економічна угода між США та Україною близька до підписання.

"Україні ніхто ніколи не допомагав, як я", — додав Трамп.

Крім того, президент США заявив, що він готовий приїхати до Путіна 9 травня, "якщо все владнається".

"Росія має рідкісноземельні копалини, які потрібні США", — додав він.

Нагадаємо, віцепремʼєрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна та США завершують переговори щодо рідкісних металів.

А видання Bloomberg писало, що угода зобов'язуватиме США забезпечити тривалий мир в Україні та її суверенітет.