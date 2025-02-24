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Україна і США завершують переговори про корисні копалини

24 лютого 2025 13:42
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Україна і США завершують переговори щодо корисних копалин — Стефанішина
Ольга Стефанішина. Фото: РБК-Україна
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Віцепремʼєрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що команди України та Сполучених Штатів перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди про мінерали. За її словами, всі ключові деталі узгоджено.

Про це Стефанішина написала на своїй сторінці в Х у понеділок, 24 лютого.

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Україна і США завершують переговори про корисні копалини

Стефанішина зазначила, що переговори щодо угоди пройшли дуже конструктивно. За її словами, майже всі ключові моменти узгоджено.

"Ми зобов’язуємося швидко завершити це, щоб продовжити підписання договору. Ми сподіваємося, що лідери США та України якнайшвидше підпишуть і схвалять його у Вашингтоні", — повідомила Стефанішина.

Вона висловила переконання, що ці дії покращать відносини між двома країнами на десятиліття вперед.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що знає, як підписувати угоди із "серйозними хлопцями". Йдеться про угоду зі США про рідкісні земельні метали.

Також очільник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не відмовлялася від угоди зі США щодо ресурсів. Він додав, що наразі тривають перемовини щодо цього.

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