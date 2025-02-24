Украина и США завершают переговоры по полезным ископаемым - Стефанишина

Ольга Стефанишина. Фото: РБК-Украина

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина сообщила, что команды Украины и Соединенных Штатов находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению о минералах. По ее словам все ключевые детали согласованы.

Об этом Стефанишина написала на своей странице в Х в понедельник, 24 февраля.

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Стефанишина отметила, что переговоры по соглашению прошли очень конструктивно. По ее словам, почти все ключевые моменты согласованы.

"Мы обязуемся быстро завершить это, чтобы продолжить подписание договора. Мы надеемся, что лидеры США и Украины как можно быстрее подпишут и одобрят его в Вашингтоне", — сообщила Стефанишина.

Она выразила убеждение, что эти действия улучшат отношения между двумя странами на десятилетия вперед.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что знает, как подписывать соглашения с "серьезными ребятами". Речь идет о соглашении с США о редких земельных металлах.

Также глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина не отказывалась от соглашения с США по ресурсам. Он добавил, что сейчас продолжаются переговоры по этому поводу.