Зеленський запевнив, що знає "як підписувати угоди"

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що знає як підписувати угоди із "серйозними хлопцями". Йдеться про угоду зі США про рідкісні земельні метали.

Про це український лідер сказав під час пресконференції у межах форуму "Україна. Рік 2025" у неділю, 23 лютого.

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Угода про метали зі США

"У моєму житті було кілька серйозних угод, і я знаю, як із серйозними хлопцями підписувати угоди — щоб залишитися друзями, але розуміти, як ви будете розходитися", — зазначив президент.

За словами Зеленського, коли США продають зброю Ізраїлю, Катару, Саудівській Аравії та ОАЕ чи вони заробляють 100% з неї. Саме тому він хоче діалогу з президентом США Дональдом Трампом.

"Мені здається, я справедливий в тому, що я хочу діалогу. Я не підписую те, що будуть виплачувати 10 поколінь українців", — додав український лідер.

Також Зеленський на форумі висловив сподівання, що Трамп допоможе закінчити війну Росії в Україні.

А завтрашня зустріч лідерів у Києві, на думку президента, може стати "переломним моментом" у війні.

Крім того, український президент заявив, що готовий піти з посади, якщо завдяки цьому в Україні буде мир.