Війна в Україні — Зеленський готовий піти з посади заради миру

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський готовий піти з посади, аби в Україні був мир. Він наголосив, що не збирається залишатися при владі десятиліттями.

Про це він заявив під час своєї пресконференції у межах форуму "Україна. Рік 2025".

Читайте також:

Зеленський готовий піти з посади президента

Зеленський заявив, що він готовий залишити свій пост заради миру в Україні. Він також сказав, що може поміняти таку умову на вступ України до НАТО.

"Якщо умови дозволяють, я готовий розглядати вступ до НАТО, але це має статися в Україні вже сьогодні, а не через десятиліття. Я не планую залишатися при владі надовго — це радше моя мрія, ніж довгострокова амбіція", — сказав президент.

Нагадаємо, під час пресконференції Володимир Зеленський заявив, що 24 лютого на саміті "можливий переломний момент".

Крім того, ЗМІ повідомляли, що Зеленський хоче зустрітися з Трампом вже наступного тижня.