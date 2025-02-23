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Зеленський заявив, що готовий залишити посаду заради миру

23 лютого 2025 16:50
Карина Приходько - Редактор
Війна в Україні — Зеленський готовий піти з посади заради миру
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Президент України Володимир Зеленський готовий піти з посади, аби в Україні був мир. Він наголосив, що не збирається залишатися при владі десятиліттями. 

Про це він заявив під час своєї пресконференції у межах форуму "Україна. Рік 2025"

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Зеленський заявив, що він готовий залишити свій пост заради миру в Україні. Він також сказав, що може поміняти таку умову на вступ України до НАТО.

"Якщо умови дозволяють, я готовий розглядати вступ до НАТО, але це має статися в Україні вже сьогодні, а не через десятиліття. Я не планую залишатися при владі надовго — це радше моя мрія, ніж довгострокова амбіція", — сказав президент. 

Нагадаємо, під час пресконференції Володимир Зеленський заявив, що 24 лютого на саміті "можливий переломний момент"

Крім того, ЗМІ повідомляли, що Зеленський хоче зустрітися з Трампом вже наступного тижня. 

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