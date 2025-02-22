Україна передала запит щодо особистої зустрічі Зеленського та Трампа, — ЗМІ

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з головою Білого Дому Дональдом Трампом. Метою зустрічі є обговорення умов угоди про українські рідкісні земельні ресурси.

Про це пише Radio NV з посиланням на власні джерела в українській владі.

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Так, українська сторона передала свої побажання стосовно особистої зустрічі Зеленського та Трампа у Вашингтоні наступного тижня для обговорення всіх можливих умов угоди про корисні копалини України.

У нових пропозиціях тепер додалися не лише доходи від копалин, а й від портів, нафти та газу.

Відомо, що пропозиції українські посадовці передали спецпредставнику президента США з питань України та Росії Кіту Келлогу під час візиту до Києва. Наразі він прямує до США, де зустрінеться з Трампом.

"Основною причиною приїзду Келога до Києва врешті стала ця угода, Трамп йому сказав: у тебе одна задача — угода, тому над нею працювали всі три дні, поки Келог був у Києві", — зазначило джерело.

Раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак підбив підсумки візиту Келлога до Києва.

Після поїздки Келлог заявив, що США на боці України у цій війні. За його словами, основною метою будь-якої мирної угоди є запобігання виникненню нової війни.