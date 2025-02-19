Візит Келлога у Київ — головне із зустрічі з Офісом Президента

Керівник ОП Андрій Єрмак та спецпредставник США по Україні та РФ Кіт Келлог. Фото: ОП

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог у середу, 19 лютого, приїхав з робочим візитом до Києва. З ним зустрівся Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Про це Єрмак повідомив у Telegram.

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Візит Келлога в Україну 19 лютого

​​"Сьогодні радий був вітати спецпредставника Президента США з питань України та Росії Кіта Келлога в Києві. Це була його перша зустріч під час візиту, і я вдячний йому, що в цей непростий час він приїхав в Україну — ми цінуємо це", — написав Єрмак.

Він зауважив, що для нас важливо, аби Келлог отримав повну інформацію про фронт, а також стійкість українців. Тому важливими будуть брифінги про ситуацію на полі бою від військового командування та командувачів на місцях.

Голова Офісу Президента наголосив, що Україна розраховує на продовження підтримки США та хоче, аби відносини між країнами залишалися відкритими. Він сказав Келлогу про те, що важливим є, як саме завершиться ця війна.

Зустріч делегації США та Офісу Президента. Фото: ОП

"Росія завжди маніпулює інформацією, намагається посіяти розкол, брехати, щоб посварити нас між собою. Принцип нічого про Україну без України — ключовий", — уточнив Єрмак.

Він додав, що Україна зацікавлена в стратегічному, довготривалому та всеохоплюючому партнерстві із США, але водночас ми потребуємо гарантій безпеки, оборонного та економічного партнерства.

Скриншот допису Єрмака

Скриншот допису Єрмака

Раніше Келлог заявив, що війна в Україні не почалася б, "якби Трамп обіймав посаду президента".

А Президент України Володимир Зеленський повідомив, що разом з Келлогом поїде на фронт, аби показати, що там відбувається.