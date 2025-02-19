Визит Келлога в Киев - главное из встречи с Офисом Президента

Руководитель ОП Андрей Ермак и спецпредставитель США по Украине и РФ Кит Келлог. Фото: ОП

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог в среду, 19 февраля, приехал с рабочим визитом в Киев. С ним встретился Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Об этом Ермак сообщил в Telegram.

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Визит Келлога в Украину 19 февраля

"Сегодня рад был приветствовать спецпредставителя Президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога в Киеве. Это была его первая встреча во время визита, и я благодарен ему, что в это непростое время он приехал в Украину — мы ценим это", — написал Ермак.

Он отметил, что для нас важно, чтобы Келлог получил полную информацию о фронте, а также устойчивость украинцев. Поэтому важными будут брифинги о ситуации на поле боя от военного командования и командующих на местах.

Глава Офиса Президента подчеркнул, что Украина рассчитывает на продолжение поддержки США и хочет, чтобы отношения между странами оставались открытыми. Он сказал Келлогу о том, что важно, как именно завершится эта война.

Встреча делегации США и Офиса Президента. Фото: ОП

"Россия всегда манипулирует информацией, пытается посеять раскол, врать, чтобы поссорить нас между собой. Принцип ничего об Украине без Украины — ключевой", — уточнил Ермак.

Он добавил, что Украина заинтересована в стратегическом, долговременном и всеобъемлющем партнерстве с США, но в то же время мы нуждаемся в гарантиях безопасности, оборонного и экономического партнерства.

Скриншот поста Ермака

Скриншот поста Ермака

Ранее Келлог заявил, что война в Украине не началась бы, "если бы Трамп занимал пост президента".

А Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с Келлогом поедет на фронт, чтобы показать, что там происходит.