Переговори про війну - ніхто не нав’язуватиме Україні мирну угоду

Представник США з питань України Кіт Келлог. Фото: Newscom/Alamy

Спеціальний представник лідера США Кіт Келлог заявив, що ніхто не змусить президента Володимира Зеленського підписати мирну угоду. Він підкреслив, що остаточне рішення прийматиме сам президент та Україна.

Про це американський чиновник заявив у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, передає телеканал Sky News.

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Виступаючи перед журналістами у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, Кіт Келлог заявив, що ніхто не змусить Зеленського підписати мирну угоду, і що це питання буде вирішуватись спільно з Україною.

"Він і народ України ухвалять це рішення", — сказав Келлог.

За словами Келлог, США готові вислухати "пункти обговорення" від усіх сторін. Водночас він зазначив, що його завдання полягає в наданні Україні гарантій безпеки.

Нагадаємо, сьогодні, 17 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Об'єднаних Арабських Еміратів. Зеленський зустрівся з президентом ОАЕ в Абу-Дабі.

Крім того, український лідер Володимир Зеленський заявив, що Європі необхідно представити спеціального посланника щодо питань миру в Україні.