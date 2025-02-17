Мир в Україні - Європа має взяти участь у переговорах

Європа має бути на переговорах про мир в Україні — Зеленський
Європі необхідно представити спеціального посланника щодо питань України. Це важливо для того, щоб забезпечити їй значну роль у будь-якому мирному процесі.
Про це Зеленський сказав під час відеоспілкування з журналістами в понеділок, 17 лютого.
Європа має взяти участь у переговорах щодо війни в Україні
Президент вкотре наголосив, що Європа має обов’язково бути за столом переговорів про завершення війни в Україні.
Водночас Зеленський вважає, що призначення європейського представника не займе багато часу.
Нагадаємо, сьогодні, 17 лютого, Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Об'єднаних Арабських Еміратів. Зеленський зустрівся з президентом ОАЕ в Абу-Дабі.
Крім того, Зеленський раніше заявив, що російський президент Володимир Путін не готовий до переговорів про завершення війни.
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