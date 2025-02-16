Будущее НАТО — Зеленский предупредил о последствиях игнорирования агрессии России

Владимир Зеленский. Фото: NBC News

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских союзников также сесть за стол переговоров по остановке российской агрессии. Он назвал, что может произойти с НАТО, если Москву не остановить.

Об этом украинский лидер сказал в интервью NBC News в воскресенье, 16 февраля.

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Зеленский предостерег от возможного расширения российского вторжения на другие территории Европы уже летом этого года.

"Зная, что ему не удалось нас оккупировать, мы не знаем, куда он пойдет. Есть риски, что это могут быть Польша и Литва, потому что мы верим — мы верим, что Путин будет вести войну против НАТО", — подчеркнул он.

Похожее заявление глава государства делал также во время встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, сказав, что если США выйдут из Альянса, "это будет уничтожением НАТО".

"Они начнут с тех стран... маленьких стран, которые были в СССР, в Советском Союзе. Они начнут защищаться. Каждая страна защищает себя", — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что не может точно сказать, какую часть Европы российский диктатор Владимир Путин может пытаться захватить, но "угроза" будет оставаться актуальной.

Напомним, Зеленский откажется от любых условий, которые противоречат интересам Украины или нарушают принципы ее независимости, суверенитета и территориальной целостности.

Также глава государства сообщил, что Украина начала сотрудничество с командой лидера США Дональда Трампа. По его словам, есть ощущение, что успех вполне возможен.