Зеленський повідомив про початок роботи з командою Дональда Трампа

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочала роботу з командою лідера Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. За його словами, є відчуття, що успіх можливий.

Про це глава держави повідомив у Telegram у суботу, 15 лютого.

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Зеленський наголосив, що саме на США зараз орієнтуються в світі як на силу, здатну не лише припинити війну, але й гарантувати стабільний мир після її завершення.

"У нас була хороша телефонна розмова з Президентом Трампом напередодні Мюнхенської конференції, змістовна зустріч із віцепрезидентом Венсом і держсекретарем Рубіо. Очікуємо вже скоро в Україні генерала Келлога для подальшого вивчення ситуації та пошуку шляхів для сильних і дійсно миротворчих рішень Президента Трампа", — зазначив український лідер.

За його словами, команди наразі працюють над спеціальною угодою між країнами, яка зміцнить Америку та Україну. Зеленський каже, що прагне, аби це стало успіхом.

Крім того, були хороші зустрічі із сенаторами США та членами Палати представників.

"Звичайно, і надалі буде дуже багато різноманітних намагань Путіна обманути всіх і затягнути війну. Але справжній мир можливий. І ми маємо його досягти: Україна, Сполучені Штати, Європа. Це наша з вами спільна безпека. Дякую, Америко!" — додав Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський подякував Європі після другого дня Мюнхенської безпекової конференції.

Також глава держави поспілкувався з журналістами та розповів про угоду щодо корисних копалин, миротворців та мобілізацію.