Зеленський висловився про результати Мюнхенської безпекової конференції

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Sven Hoppe/Pool via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 15 лютого, розповів про Мюнхенську безпекову конференцію. За його словами, цього року було дуже насичено.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Мюнхенська безпекова конференція

Глава держави зазначив, що дипломатичний рік починається з Мюнхенської безпекової конференції.

"Дуже насичено цього року: зустрічі та розмови з лідерами й командами лідерів з усіх куточків нашого континенту. Підтримка — відчутна. Єдність — незмінна. Вдячний за пакети підтримки для України, які готуються у Європі саме зараз, коли так важливо демонструвати Путіну, що Європа не втрачає віри в Україну та в перспективу надійного миру", — наголосив Зеленський.

За його словами, всі в Європі усвідомлюють, що варто ставати тільки сильнішими.

Глава держави зазначив, що потрібні Збройні сили Європи, міцна дипломатія та взаємодія з Америкою.

"Маємо бути надійними захисниками свого власного майбутнього у Європі, щоб з іншого боку Атлантики зберігався чіткий інтерес до союзництва з Європою", — наголосив Зеленський.

Він подякував Європі.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 15 лютого Зеленський дав пресконференцію після завершення двох днів Мюнхенської безпекової конференції, обговоривши угоду щодо корисних копалин, миротворців та вибори.

Також Зеленський зустрівся з генеральним директором німецької компанії Rheinmetall AG Арміном Паппергером.