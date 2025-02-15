Зеленський висловився про результати Мюнхенської безпекової конференції

Конференція в Мюнхені — Зеленський подякував Європі
Президент України Володимир Зеленський у суботу, 15 лютого, розповів про Мюнхенську безпекову конференцію. За його словами, цього року було дуже насичено.
Про це український лідер повідомив у Telegram.
Мюнхенська безпекова конференція
Глава держави зазначив, що дипломатичний рік починається з Мюнхенської безпекової конференції.
"Дуже насичено цього року: зустрічі та розмови з лідерами й командами лідерів з усіх куточків нашого континенту. Підтримка — відчутна. Єдність — незмінна. Вдячний за пакети підтримки для України, які готуються у Європі саме зараз, коли так важливо демонструвати Путіну, що Європа не втрачає віри в Україну та в перспективу надійного миру", — наголосив Зеленський.
За його словами, всі в Європі усвідомлюють, що варто ставати тільки сильнішими.
Глава держави зазначив, що потрібні Збройні сили Європи, міцна дипломатія та взаємодія з Америкою.
"Маємо бути надійними захисниками свого власного майбутнього у Європі, щоб з іншого боку Атлантики зберігався чіткий інтерес до союзництва з Європою", — наголосив Зеленський.
Він подякував Європі.
Нагадаємо, 15 лютого Зеленський дав пресконференцію після завершення двох днів Мюнхенської безпекової конференції, обговоривши угоду щодо корисних копалин, миротворців та вибори.
Також Зеленський зустрівся з генеральним директором німецької компанії Rheinmetall AG Арміном Паппергером.
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