Зеленский высказался о результатах Мюнхенской конференции по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Sven Hoppe/Pool via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 15 февраля, рассказал о Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, в этом году было очень насыщенно.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Читайте также:

Мюнхенская конференция по безопасности

Глава государства отметил, что дипломатический год начинается с Мюнхенской конференции по безопасности.

"Очень насыщенно в этом году: встречи и разговоры с лидерами и командами лидеров со всех уголков нашего континента. Поддержка — ощутима. Единство — неизменное. Благодарен за пакеты поддержки для Украины, которые готовятся в Европе именно сейчас, когда так важно демонстрировать Путину, что Европа не теряет веры в Украину и в перспективу надежного мира", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, все в Европе осознают, что стоит становиться только сильнее.

Глава государства отметил, что нужны Вооруженные силы Европы, крепкая дипломатия и взаимодействие с Америкой.

"Мы должны быть надежными защитниками своего собственного будущего в Европе, чтобы с другой стороны Атлантики сохранялся четкий интерес к союзничеству с Европой", — подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил Европу.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 15 февраля Зеленский дал пресс-конференцию после завершения двух дней Мюнхенской конференции по безопасности, обсудив соглашение по полезным ископаемым, миротворцев и выборы.

Также Зеленский встретился с генеральным директором немецкой компании Rheinmetall AG Армином Паппергером.