Зеленский высказался о результатах Мюнхенской конференции по безопасности

Конференция в Мюнхене — Зеленский поблагодарил Европу
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 15 февраля, рассказал о Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, в этом году было очень насыщенно.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.
Мюнхенская конференция по безопасности
Глава государства отметил, что дипломатический год начинается с Мюнхенской конференции по безопасности.
"Очень насыщенно в этом году: встречи и разговоры с лидерами и командами лидеров со всех уголков нашего континента. Поддержка — ощутима. Единство — неизменное. Благодарен за пакеты поддержки для Украины, которые готовятся в Европе именно сейчас, когда так важно демонстрировать Путину, что Европа не теряет веры в Украину и в перспективу надежного мира", — подчеркнул Зеленский.
По его словам, все в Европе осознают, что стоит становиться только сильнее.
Глава государства отметил, что нужны Вооруженные силы Европы, крепкая дипломатия и взаимодействие с Америкой.
"Мы должны быть надежными защитниками своего собственного будущего в Европе, чтобы с другой стороны Атлантики сохранялся четкий интерес к союзничеству с Европой", — подчеркнул Зеленский.
Он поблагодарил Европу.
Напомним, 15 февраля Зеленский дал пресс-конференцию после завершения двух дней Мюнхенской конференции по безопасности, обсудив соглашение по полезным ископаемым, миротворцев и выборы.
Также Зеленский встретился с генеральным директором немецкой компании Rheinmetall AG Армином Паппергером.
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