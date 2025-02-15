Зустріч Зеленського із Паппергером — про що президент говорив з гендиректором Rheinmetall

Президент України Володимир Зеленський та генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором німецької компанії Rheinmetall AG Арміном Паппергером. Основна тема переговорів — розширення співпраці між українським та німецьким оборонними секторами.

Про це повідомили в Офісі президента (ОП) в суботу, 15 лютого.

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Деталі зустрічі

В ОП зазначили, що під час зустрічі сторони обговорили можливості збільшення інвестицій у спільні проєкти.

"Важливо збільшувати інвестиції в Україну, адже це внесок у зміцнення європейської безпеки, — сказав Зеленський.

Крім того, Зеленський і Паппергер приділили увагу питанням технічного обслуговування та ремонту військової техніки, а також перспективам створення спільного виробництва 155-мм боєприпасів. Розглядається можливість розміщення такого виробництва безпосередньо на території України.

"Ми вже маємо успішні кейси спільного ремонту техніки та локалізації виробництва, і Україна готова масштабувати: боєприпаси, бронетехніка, засоби ППО. Що більше цього буде, то безпечнішою зрештою стане наша Європа", — підсумував президент.

Нагадаємо, нещодавно міністерство оборони України уклало контракт із компанією Rheinmetall на постачання модулів заряджання для 155-мм артилерійських снарядів. Вартість угоди становить 9 мільйонів євро.

Також ми писали, що Україна отримала від німецького оборонного концерну Rheinmetall новітню бойову машину піхоти KF41 Lynx.