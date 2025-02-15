Встреча Зеленского с Паппергером — о чем президент говорил с гендиректором Rheinmetall

Зеленский встретился с гендиректором Rheinmetall — что обсудили
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором немецкой компании Rheinmetall AG Армином Паппергером. Основная тема переговоров — расширение сотрудничества между украинским и немецким оборонными секторами.
Об этом сообщили в Офисе президента (ОП) в субботу, 15 февраля.
Детали встречи
В ОП отметили, что во время встречи стороны обсудили возможности увеличения инвестиций в совместные проекты.
"Важно увеличивать инвестиции в Украину, ведь это вклад в укрепление европейской безопасности, — сказал Зеленский.
Кроме того, Зеленский и Паппергер уделили внимание вопросам технического обслуживания и ремонта военной техники, а также перспективам создания совместного производства 155-мм боеприпасов. Рассматривается возможность размещения такого производства непосредственно на территории Украины.
"Мы уже имеем успешные кейсы совместного ремонта техники и локализации производства, и Украина готова масштабировать: боеприпасы, бронетехника, средства ПВО. Чем больше этого будет, тем безопаснее в конце концов станет наша Европа", — подытожил президент.
Напомним, недавно министерство обороны Украины заключило контракт с компанией Rheinmetall на поставку модулей заряжания для 155-мм артиллерийских снарядов. Стоимость сделки составляет 9 миллионов евро.
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