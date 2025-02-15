Зеленский сообщил о начале работы с командой Дональда Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начала работу с командой лидера Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. По его словам, есть ощущение, что успех возможен.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в субботу, 15 февраля.

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Зеленский подчеркнул, что именно на США сейчас ориентируются в мире как на силу, способную не только прекратить войну, но и гарантировать стабильный мир после ее завершения.

"У нас был хороший телефонный разговор с Президентом Трампом накануне Мюнхенской конференции, содержательная встреча с вице-президентом Вэнсом и госсекретарем Рубио. Ожидаем уже скоро в Украине генерала Келлога для дальнейшего изучения ситуации и поиска путей для сильных и действительно миротворческих решений Президента Трампа", — отметил украинский лидер.

По его словам, команды сейчас работают над специальным соглашением между странами, которое укрепит Америку и Украину. Зеленский говорит, что хочет, чтобы это стало успехом.

Кроме того, были хорошие встречи с сенаторами США и членами Палаты представителей.

"Конечно, и в дальнейшем будет очень много различных попыток Путина обмануть всех и затянуть войну. Но настоящий мир возможен. И мы должны его достичь: Украина, Соединенные Штаты, Европа. Это наша с вами общая безопасность. Спасибо, Америка!" — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский поблагодарил Европу после второго дня Мюнхенской конференции по безопасности.

Также глава государства пообщался с журналистами и рассказал о соглашении по полезным ископаемым, миротворцам и мобилизации.