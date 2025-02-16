Єрмак заявив, що будь-які плани без України не будуть прийняті

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: Reuters

Глава держави Володимир Зеленський не прийме умов, які будуть суперечити інтересам України чи принципам незалежності, суверенітету та цілісності. Те ж саме стосується мирних планів без участі України.

Про це повідомив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю PBS в суботу, 15 лютого.

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Україна має бути готовою до всього

За словами керівника ОП, Зеленський надіється, що в нових реаліях Європа буде об'єднаною та сильною. Єрмак вважає, що потрібно бути готовими "до всього".

"Нова адміністрація Трампа прагне бути сильним лідером та бути з Європою. Україна — це частина Європи. Україна — майбутній член Євросоюзу. Ми маємо бути готові до будь-яких викликів", — сказав Єрмак.

Єрмак наголосив, що наразі офіційний Київ почув плани США щодо подальшої підтримки України. Американці розуміють суть цієї війни та політичну волю завершити її справедливим миром.

"Президент був дуже чітким — будь-які плани без участі України ми не приймаємо", — зазначив очільник ОП.

Нагадаємо, Андрій Єрмак під час конференції у Мюнхені разом з Андрієм Сибігою провели зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї. Йшлося про перспективи подальшого розвитку співпраці на найвищому рівні.

Також Єрмак повідомляв про те, коли Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з Путіним. За його словами, це станеться тоді, коли Україна буде готова до таких перемовин.