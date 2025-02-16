Ермак заявил, что любые планы без Украины не будут приняты

Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: Reuters

Глава государства Владимир Зеленский не примет условий, которые будут противоречить интересам Украины или принципам независимости, суверенитета и целостности. То же самое касается мирных планов без участия Украины.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак в интервью PBS в субботу, 15 февраля.

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Украина должна быть готова ко всему

По словам руководителя ОП, Зеленский надеется, что в новых реалиях Европа будет объединенной и сильной. Ермак считает, что нужно быть готовыми "ко всему".

"Новая администрация Трампа стремится быть сильным лидером и быть с Европой. Украина — это часть Европы. Украина — будущий член Евросоюза. Мы должны быть готовы к любым вызовам", — сказал Ермак.

Ермак отметил, что сейчас официальный Киев услышал планы США по дальнейшей поддержке Украины. Американцы понимают суть этой войны и политическую волю завершить ее справедливым миром.

"Президент был очень четким — любые планы без участия Украины мы не принимаем", — отметил глава ОП.

Напомним, Андрей Ермак во время конференции в Мюнхене вместе с Андреем Сибигой провели встречу с министром иностранных дел Китая Ван И. Речь шла о перспективах дальнейшего развития сотрудничества на самом высоком уровне.

Также Ермак сообщал о том, когда Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Путиным. По его словам, это произойдет тогда, когда Украина будет готова к таким переговорам.