Андрій Єрмак пояснив, коли Зеленський може зустрітися з Путіним

Володимир Зеленський на конференції. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним лише в тому випадку, якщо "Україна буде готова до таких перемовин". Зазначається, що під готовністю мають на увазі сильну переговорну позицію нашої держави та чіткі безпекові гарантії.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у суботу, 15 лютого.

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Для зустрічі з Путіним є умови

Глава ОП зазначив, що наразі час для переговорів з Путіним ще не настав. Він підкреслив, що Зеленський погодиться на зустріч з Путіним лише тоді, "коли Україна буде готова до таких перемовин".

"Коли Україна буде мати сильну позицію, узгоджену з партнерами, в першу чергу Сполученими Штатами і Європою. Коли Україна буде розуміти які гарантії безпеки ми будемо мати. Такий момент ще не настав", — підкреслив голова ОПУ.

Зеленський також заявляв, що не планує зустрічатися "ні з якими росіянами", крім російського диктатора. При цьому зустріч з Путіним він вважає можливою лише після підготовки спільного плану дій із США.

"Я не буду зустрічатися з росіянами. Я не знаю, їм це сподобається чи ні… Я буду зустрічатися тільки з Путіним. Тільки після того, як ми підготуємо спільний план із Трампом. І щоб Путін закінчив війну. Тільки в цьому випадку я буду зустрічатися. Не буде жодних інших платформ із компромісами", — наголосив глава держави.

Нагадаємо, Володимир Зеленський виступив під час конференції у Мюнхені. Він заявив, що Україна планує досягти миру в цьому році.

Також глава держави відповів, куди має відступити Росія. Президент переконаний, що окупанти повинні відійти на кордони 2022 року.