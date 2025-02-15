Зустріч Зеленського з прем'єром Нідерландів відбулась у Мюнхені

Українська делегація на зустрічі з колегами з Нідерландів. Фото: Новини.LIVE

У Мюнхені другий день триває конференція з безпеки. Участь у ній бере й українська делегація на чолі з Володимиром Зеленським. Сьогодні глава держави зустрівся з прем'єром Нідерландів Діком Схофом.

Про це повідомляють Новини.LIVE в суботу, 15 лютого.

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Зустріч Зеленського зі Схофом

Під час Мюнхенської конференції з безпеки Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Нідерландів Діком Схофом. Глава держави розповів про ситуацію в Україні та останню атаку росіян на Чорнобильську АЕС.

Нагадаємо, Володимир Зеленський виступив під час конференції у Мюнхені. Він заявив, що Україна планує досягти миру в цьому році.

Також глава держави відповів, куди має відступити Росія. Президент переконаний, що окупанти повинні відійти на кордони 2022 року.

Зеленський висловився і про безпеку Європи. Він наголосив, що настав час європейським країнам створювати власну армію, яка не буде залежною від рішень Америки.

Крім того, Президент України зазначив, питання вступу України в НАТО знімати не збираються. Про це будуть дискутувати під час переговорів.

Росіян наразі не готується до миру, переконаний Зеленський. Окупанти планують відправити війська в Білорусь та щодня атакують Україну сотнями дронів.