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Зеленський повідомив, чи відстоюватиме членство України в НАТО

15 лютого 2025 12:10
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Володимир Зеленський повідомив, чи відстоюватиме членство України в НАТО
Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не зніме питання про членство нашої держави в НАТО. Він також звернув увагу, що очільник Білого дому Дональд Трамп не покликав європейців до столу переговорів.

Про це Зеленський заявив під час Мюнхенської безпекової конференції у суботу, 15 лютого.

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"Я не зніму членства України в  НАТО зі столу переговорів",  зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що наразі складається враження, що найбільш впливовий член НАТО — це російський диктатор Володимир Путін, оскільки його побажання блокують усі рішення НАТО.

"Незважаючи на той факт, що саме армія України зупинила Росію", — відзначив глава держави.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також зазначив, що Путін наразі не готується до перемовин та припинення війни, а навпаки. За його словами, Росія нарощує сили та планує влітку відправити військові сили в Білорусь.

Нагадаємо, на конференції у Мюнхені також виступив Олаф Шольц. Він наголосив, що європейські країни ніколи не підуть на те нав'язаний Україні мир та запевнив у подальшій підтримці.

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