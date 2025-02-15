Володимир Зеленський повідомив, чи відстоюватиме членство України в НАТО

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не зніме питання про членство нашої держави в НАТО. Він також звернув увагу, що очільник Білого дому Дональд Трамп не покликав європейців до столу переговорів.

Про це Зеленський заявив під час Мюнхенської безпекової конференції у суботу, 15 лютого.

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"Я не зніму членства України в НАТО зі столу переговорів", — зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що наразі складається враження, що найбільш впливовий член НАТО — це російський диктатор Володимир Путін, оскільки його побажання блокують усі рішення НАТО.

"Незважаючи на той факт, що саме армія України зупинила Росію", — відзначив глава держави.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також зазначив, що Путін наразі не готується до перемовин та припинення війни, а навпаки. За його словами, Росія нарощує сили та планує влітку відправити військові сили в Білорусь.

Нагадаємо, на конференції у Мюнхені також виступив Олаф Шольц. Він наголосив, що європейські країни ніколи не підуть на те нав'язаний Україні мир та запевнив у подальшій підтримці.