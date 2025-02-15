Владимир Зеленский сообщил, будет ли отстаивать членство Украины в НАТО

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не снимет вопрос о членстве нашего государства в НАТО. Он также обратил внимание, что глава Белого дома Дональд Трамп не позвал европейцев к столу переговоров.

Об этом Зеленский заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля.

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"Я не сниму членства Украины в НАТО со стола переговоров", — отметил Зеленский

Глава государства добавил, что сейчас складывается впечатление, что наиболее влиятельный член НАТО — это российский диктатор Владимир Путин, поскольку его пожелания боокуют все решения НАТО.

"Несмотря на тот факт, что именно армия Украины остановила Россию", — отметил глава государства.

Напомним, Владимир Зеленский также отметил, что Путин пока не готовится к переговорам и прекращению войны, а наоборот. По его словам, Россия наращивает силы и планирует летом отправить военные силы в Беларусь.

Напомним, на конференции в Мюнхене также выступил Олаф Шольц. Он отметил, что европейские страны никогда не пойдут на то навязанный Украине мир и заверил в дальнейшей поддержке.