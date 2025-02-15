Шольц заявив, що Європа ніколи не підтримає нав'язаний Україні мир

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: скриншот

Олаф Шольц заявив, що перемога Росії та розпад України не приведуть до миру та порядку в Європі. Нав'язаний Україні мир, за його словами, не підтримають ніколи.

Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, 15 лютого.

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Як заявив Шольц, заявив, що Європа прагне справедливого миру для України. Він наголошував Путіну на цьому під час розмови з ним.

"Перемога Росії і розпад України — не приведуть до миру та порядку в Європі. Ми ніколи не підтримаємо нав'язаний Україні мир. Ми також не погодимось на будь-яке рішення, яке розділяє європейську та американську безпеку. Від цього виграє тільки Путін", — зазначив посадовець.

Шольц також наголосив, що кордони не мають змінюватись силою. Крім того, ніяких рішень щодо України без її участі приймати не можна, переконаний політик.

Нагадаємо, колишній посол США в Україні Джон Гербст заявив, що Україна займає вигідну позицію в майбутніх перемовинах з Росією. Він пояснив це тим, що наша держава має право прийняти або відхилити будь-які пропозиції.

Також Президент України Володимир Зеленський зауважив, що США відіграють вирішальну роль у забезпеченні країни. Він додав, що без допомоги США шанси України на перемогу є мінімальними.