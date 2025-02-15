Шольц заявил, что Европа никогда не поддержит навязанный Украине мир

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: скриншот

Олаф Шольц заявил, что победа России и распад Украины не приведут к миру и порядку в Европе. Навязанный Украине мир, по его словам, не поддержат никогда.

Об этом канцлер Германии Олаф Шольц сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля.

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Как заявил Шольц, заявил, что Европа стремится к справедливому миру для Украины. Он подчеркивал Путину это во время разговора с ним.

"Победа России и распад Украины — не приведут к миру и порядку в Европе. Мы никогда не поддержим навязанный Украине мир. Мы также не согласимся на любое решение, которое разделяет европейскую и американскую безопасность. От этого выиграет только Путин", — отметил чиновник.

Шольц также отметил, что границы не должны меняться силой. Кроме того, никаких решений по Украине без ее участия принимать нельзя, убежден политик.

Напомним, бывший посол США в Украине Джон Хербст заявил, что Украина занимает выгодную позицию в будущих переговорах с Россией. Он объяснил это тем, что наше государство имеет право принять или отклонить любые предложения.

Также Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что США играют решающую роль в обеспечении страны. Он добавил, что без помощи США шансы Украины на победу являются минимальными.